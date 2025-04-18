Erdogan, İsrail’i Sert Şekilde Eleştirdi

FİLİSTİN’DEKİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Filistin’deki son durum ve İsrail’in Gazze’deki eylemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlilerin “son asrın en büyük haydutluklarından birine” maruz kaldığını belirten Erdoğan, İsrail hükümetinin kadın, çocuk, bebek ve yaşlı ayırt etmeden cinayetler işlediğini ifade etti. Uluslararası toplumun sessizliğini ve küresel sistemdeki adaletsizliği sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı, Filistin davasının yalnızca mazlum bir halkın değil, tüm insanlığın, barışın ve adaletin davası olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN DAVASI VE İNSANLIK

Erdoğan, toplantıya katılan parlamento başkanlarına hitaben, “Filistin’in sesi olmak için bir araya geldik. Duruşunuzla insani değerleri savunuyorsunuz, zulme susmayarak insanlığa nefes oluyorsunuz,” dedi. Filistin davasını savunmanın bir asırlık zulme, barbarlığa ve katliama karşı bir haysiyet mücadelesi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı, bu meselenin Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Toplantının Filistin için hayırlı kararların alınmasına vesile olmasını dileyen Erdoğan, dayanışmanın sürekliliğine vurgu yaptı.

İSRAİL’İN SUÇLARINA DİKKAT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de işlediği suçlara dikkat çekti. “İsrail hükümeti, çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor,” diyen Erdoğan, 212 gazetecinin öldürüldüğünü, sağlık çalışanlarının hedef alındığını ve ilaç ile su eksikliği nedeniyle bebeklerin hayatını kaybettiğini anlattı. Gazze’de binaların %80’inin yıkıldığını belirten Cumhurbaşkanı, “İnsanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıyayız,” sözleriyle İsrail’in eylemlerini kınadı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze’deki katliamlar karşısındaki tutumunu sert bir dille eleştirdi. “Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor,” diyen Cumhurbaşkanı, özgürlük ve haktan söz eden Batılı devletlerin 18 aydır İsrail’in politikalarına karşı sessiz olduğunu belirtti. “Nerede uluslararası hukuk? Nerede BBC, CNN?” sorularını yönelten Erdoğan, uluslararası hukukun güçlünün çıkarlarını koruyan bir araca dönüştüğünü ve küresel sistemin Gazze’de sınavı kaybettiğini ifade etti. Batılı devletlerin İsrail’e ambargo getirmemelerini de eleştirerek, mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzenin zalimlerin oyuncağı olmaya mahkum olduğunu söyledi.

İSLAM DÜNYASINA MESAJ

Erdoğan, İslam dünyasının Filistin meselesinde yeterli tepkiyi veremediğine de dikkat çekti. “İçim kan ağlayarak söylüyorum, İslam dünyası kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir,” diyen Cumhurbaşkanı, bazı kesimlerin Filistin direnişine “terörizm” yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştığını belirtti. Filistin halkının bir asırdır istilacı bir devlete karşı özgürlük mücadelesi verdiğini ve bu direnişin Türkiye nezdinde bir “Kuvayı Milliye hareketi” olarak görüldüğünü ifade etti.

İSRAİL HALKINA ÇAĞRI YAPILDI

Cumhurbaşkanı, İsrail halkına hitap ederek, 75 yıl önce Holokost’u yaşamış bir toplumun Gazze’deki katliamlara karşı tepki göstermesi gerektiğini söyledi. “İsrail halkını, yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum,” diyen Erdoğan, İsrail’in soykırım politikalarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e destek politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Gazze’ye insani yardımlar ulaştırmaya devam edeceklerini, İsrail’in yardım engellemelerine rağmen masumları destekleyeceklerini belirtti. Türkiye’nin, İsrail’in işlediği suçlara karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne müdahillik başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Netanyahu ve cinayet şebekesini er ya da geç yargılanırken göreceğiz,” dedi. Mescid-i Aksa’nın kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail’in provokasyonlarına derhal son vermesi gerektiğini ifade etti.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI

Erdoğan, İsrail’in Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarının, Netanyahu’nun Ortadoğu’da barış istemediğini gösterdiğini söyledi. “İsrail başıbozuk bir örgüt gibi davranıyor. Komşularını istikrarsızlaştırarak güvenliğini sağlayamaz,” diyerek bölgede barış ve güvenlik için ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı. İki devletli çözümün alternatifi olmadığını ve özgür bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelenin süreceğini dile getiren Erdoğan, “Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistinlilerindir,” diyerek Türkiye’nin tek kalsa bile Filistin davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.