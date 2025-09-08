Erdoğan, İzmir Saldırısında Bağlantıları Araştırıyor

İzmir’in Balçova ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, iki polis memuru şehit oldu. Saldırıda ayrıca ikisi polis olmak üzere toplamda üç kişi yaralandı. Olay, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’nde yaşandı. 16 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra, iki polis memuru hayatını kaybetti. Şehit olan emniyet mensupları Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın olduğu belirtildi. Yaralı polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı hastaneye kaldırıldı ve birinin tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırgan hakkında yaptığı açıklamada, “Saldırganın herhangi bir karakola şikayeti, UYAP kaydı, suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınma veya ifade verme durumu yok. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, babasının 10 yıl önce almış olduğu bir silah” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde, saldırıya dair ilk kez konuştu. Erdoğan, “İzmir’den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Polis merkezine yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu. İki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan 1. sınıf emniyet müdürümüz Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı polis memuru Ömer Amilağ ve polis memuru Murat Dağlı’ya acil şifalar diliyoruz. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.” dedi.