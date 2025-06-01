Erdoğan: “Kimse Bizi Bölemez!” mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde kayda değer mesajlar verdi. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen bu zirvede, Erdoğan gençlere güven aşılayarak birlik ve beraberliğin önemine değindi. Cumhurbaşkanı, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” dedi.

AYRIŞTIRICI SİYASET DÖNEMİ KAPANMIŞTIR

Erdoğan, ayrıştırıcı siyaset tarzına yönelttiği eleştirilerde, “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” sözlerini kullandı. Gençlerin tarihi bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

GENÇLİĞİN RUHUNUN GÜCÜ

Gençliğin teknoloji, bilim, sanat ve sporda elde ettiği başarıları da vurgulayan Erdoğan, TEKNOFEST kuşağına özel takdirde bulundu. “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Zirvede ödül alan gençlere de teşekkür eden Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” dedi.

TARİHİ MİSYONUN ÖNEMİ

Konuşmasında İstanbul’un fethine de atıfta bulunan Erdoğan, gençlere tarih bilincinin kazandırılmasının gerekliliğini aktardı. “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik” ifadesini kullandı.

Erdoğan, ideolojik vesayete ve tarih unutma eğilimine yönelik eleştirilerini de dile getirdi. “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” Bu anlayışın geçmişte kaldığını belirten Cumhurbaşkanı, gençlerin bu mirası taşıyacağını vurguladı.

TERÖRÜN SON BULDUĞU BİR GELECEK

Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değinerek, hedeflerini belirtti. “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan tüm gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” dedi.