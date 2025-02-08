Erdoğan: Kongrelerle Kardeşliği Güçlendirdik

AK PARTİ KONGRE SÜRECİ TAMAMLANDI

AK Parti’nin yoğun il kongre süreci sona erdi. Son olarak, İstanbul’da düzenlenen 81’inci il kongresiyle bu süreç tamamlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelerle ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.

KONGRE SÜRECİ VE HAZIRLIKLAR

Erdoğan, il, ilçe ve belde kongrelerine Kabine üyeleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin katıldığını belirtti. Kendi katıldığı 29 il kongresinin de altını çizdi. Kongre sürecinin tamamlandığını ifade eden Erdoğan, 23 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan Büyük Kongreye hazırlanmaya geçeceklerini açıkladı.

KONGRELERDE BİRLEŞİM VE GÜÇLENME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerin AK Parti’ye uygun şekilde gerçekleştiğini ve zorlu maratondan güçlenerek çıktıklarını vurguladı. “Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik. Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız.” ifadelerine yer verdi.

DAYANIŞMA VE HİZMET VURGUSU

Erdoğan, “Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik.” şeklinde açıklamada bulundu. Kongre sürecinin başından itibaren gece gündüz çalışan tüm kardeşlerine teşekkür ettiğini belirtti.

GELECEK İÇİN MESAJLAR

Yeni göreve başlayan kardeşlerine başarı dileyerek, bayrağı devredenlere hizmetleri için teşekkür eden Erdoğan, “Durmak yok, yola devam…” diyerek geleceğe dair umut ve kararlılık mesajı verdi.