Erdoğan, Malatya’lı Çiftçilere Destek Müjdesi Verdi

TARIM DESTEK PROGRAMI DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da zirai don felaketinden büyük zarar gören kayısı üreticileri için yeni bir destek programı açıkladı. Nisan ayında yaşanan don olayının ardından hem sigortalı hem de sigortasız çiftçiler için önemli bir kaynak tahsis edildi. Sigortalı çiftçiler için 3,1 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirildi.

SİGORTASIZ ÇİFTÇİLERE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının telafi edildiğini aktararak, “Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik” dedi. Sigortası olmayan üreticilerin de mağdur bırakılmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Masraflarının karşılanması için yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, destek ödemelerinin Eylül ayı içerisinde başlayacağını müjdeleyerek, “Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde mesaj verdi. Malatya’nın ekonomik yapısında önemli bir yer tutan kayısı üreticilerinin bu destek sayesinde kayıplarını telafi etmesi hedefleniyor.