Erdoğan: Mezhep Fitnesi Yakılmaya Çalışılıyor

SELAMLAŞMA VE DEMOKRASİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına “Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymeti misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek başladı. Vatandaşlara da selam ve sevgilerini gönderirken, grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını umduğunu belirtti. Aynı davaya omuz veren yol arkadaşlarına sevgilerini iletti ve 23 Şubat’ı Ankara’da demokrasi bayramı haline getiren teşkilata şükranlarını sundu.

MEZHEP TEMELLİ FİTNE UYARISI

Erdoğan, bölgedeki ve dünyadaki gerilimlere dikkat çekti. Sudan’daki istikrarsızlıkla, Gazze’deki ateşkesin Siyonist rejimin hürriyetlerine karşı güçlükle devam ettiğini belirtti. Suriye’de mezhep temelli yeni bir fitne akışının yakılmak istendiğini dile getirerek, bu duruma karşı umudunu ve kararlılığını koruduklarını ifade etti. Ramazan ayının getirdiği iyilik ve kardeşlik seferberliğine hız verdiklerini vurguladı. Kadın ve gençlik kollarının bu dönemi değerlendirdiği ve iftar sofralarının farklı kesimlerle paylaşıldığını söyledi.

ŞOV DEĞİL, GÖNÜL YAPMAK

Cumhurbaşkanı, başkalarının şov peşinde olduğunu, kendilerinin gönüller yapmanın derdinde olduklarını belirtti. “Üç liralık hizmet reklamına 5 lira harcamayacağız” diyerek, vatandaşların dertlerini siyasi malzeme haline getirmeden hareket ettiklerini vurguladı. AK Parti kadrolarının asil bir tavır sergilediğini ve sadece iyilik sancağını taşımakla kalmayıp, barışın güven ve huzurunu da yayma hedefinde olduklarını belirtti.

İSTİKLAL MARŞI’NDAKİ RUHA DİKKAT

Cumhurbaşkanı, “Bugün son derece anlamlı bir yıl dönümü, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz” diyerek, marşın sadece bir şiir değil, milletin kahramanlığını simgeleyen önemli bir metin olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı, yıllarca milletin hangi kimlikleriyle ayrıştırıldığını belirtti ve “milletimizin kardeşliğine kirli bir pusu kuruluyor” dedi. Ayrıca, partilere yönelik suçlamalarda bulundu ve Ramazan döneminde günlük siyasi tartışmalara girmeyerek itaatsizlik etmeyeceklerini ifade etti.

KÖTÜ DİL VE SORUMLULUK VURGUSU

Erdoğan, muhalefet liderinin kullandığı zehirli dile son vermesi gerektiğini belirterek, “Kullanılan dil geçmişte bu ülkeye acı bedeller ödetmiş son derece tehlikeli bir dildir” dedi. Ülkenin huzurunun korunmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. “CHP, Alevi vatandaşları istismar edeceğine, onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamet getirsin” dedi.

AİLENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı, aile yapılarına dair düşüncelerini paylaştı. Ailenin insanın ilk okulu olduğunu, hoşgörüyü ve vatanseverliği öğrettiğini belirtti. “Aile, ülkeyi de ayakta tutan en önemli sütundur” ifadesini kullanarak, ailenin korunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, aileyi geri planda bırakan politikaların başarı şansının olmadığını belirtti ve yeni düzenlemelere dair bazı projeleri duyurdu. Evlilik kredisi desteğini 81 ilde hayata geçireceklerini vurguladı. Kadının güçlenmesini ailenin zayıflaması olarak görmediklerini söyledi.