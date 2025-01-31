Erdoğan, NBA All-Star Alperen’i Tebrik Etti

HEDEF MİLLİ BASKETBOLCU: ALPEREN ŞENGÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets’ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün’ü, NBA All-Star listesine seçilmesinden ötürü kutladı. Bu önemli başarı, 2023 yılında Alperen Şengün’ü NBA All-Star olarak seçilen ikinci Türk oyuncu yapıyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün ile telefon aracılığıyla bir görüşme yaparak tebriklerini iletti. Bu görüşme, Türk basketbolunun uluslararası arenada yükselişine olan katkılarıyla dikkat çekiyor. Alperen’in başarısı, Türk spor camiasında büyük bir sevinçle karşılanıyor.