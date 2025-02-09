Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari İle Buluştu

GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda Türkiye’den ayrılmak üzere olan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısından önce Pakistan Cumhurbaşkanı ile kısa bir görüşme yaptı. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye-Pakistan İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zerdari arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapıldı. Her iki liderin de iki taraf için stratejik öneme sahip konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Bu tür görüşmeler, iki ülkenin işbirliği ve dostluk bağlarını pekiştirmeyi sağlayabiliyor.