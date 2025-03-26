Erdoğan: Ramazan Tatili 9 Gün Oldu

Her yıl hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından sabır, şükür ve ibadetle geçiriliyor. Ramazan’ın sona yaklaşmasıyla beraber, milyonlarca Müslüman bayram için hazırlıklara başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ise 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geldiği belirlendi. Çalışanların gözleri, bayram tatili süresinde yapılacak olası değişikliklere çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli bir haber geldi.

KAMU ÇALIŞANLARINI SEVİNDİREN HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen Emekçiler ile İftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Burada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. “Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz” diyen Erdoğan, gelecek hafta tüm okulların ikinci ara tatille birlikte bu sürece gireceğini belirtti. Ayrıca, bu ara tatilin pazartesi ve salı günlerinin Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günlerine denk geleceği ifade edildi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Bu amacı gerçekleştirmek için, kamu çalışanları için bayram sonrası 3 günün de idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Buna göre, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinde de kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Böylece, vatandaşlar toplamda 9 günlük tatil yapma fırsatı bulacak.