Erdoğan: Sandığa kadar değil, son nefese

ERDOĞAN’IN KONUŞMASIYLA YOL ARKADAŞLIĞI VURGUSU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde “Her Mahallesiyle İstanbul Programı” kapsamında bir konuşma yapıyor. Erdoğan, “Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol arkadaşlığı yapan bir kadroyuz” diyerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekiyor.

AK PARTİ’NİN TARİHİNE DEĞİNDİ

Erdoğan, “14 Ağustos 2001’den beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik” ifadelerini kullanıyor. Vefa, kardeşlik ve yoldaşlık değerlerinin önemine vurgu yaparak, bu değerleri asla geri plana itmeyeceklerini belirtiyor.

GÖNÜL HAREKETİ VURGUSU

Erdoğan, partinin vizyonunu “Biz bir gönül hareketiyiz, kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan adanmış bir kadroyuz” cümlesiyle tanımlıyor. Yüz milyonlarca mazlum ve mağdurun umudu olduklarını dile getirirken, yol arkadaşlarının kim olduğunu da net bir şekilde açıklıyor: “Bizim yol arkadaşımız elitler değildir, Allah’tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır.”