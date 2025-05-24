Erdogan, Şara İle Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir törenle karşıladı. Gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve çeşitli yetkililer de yer aldı. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak, canlı yayında şu bilgileri verdi: “Sürpriz bir görüşme olarak gerçekleşti. Öncelikle Erdoğan, Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi. Ardından Suriye lideri Şara Dolmabahçe’ye geldi. Şara, Türkiye’ye neden gelmiş olabilir? Geriye dönüp baktığımızda, özellikle ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı açıklaması yaptıktan sonra, dün yaptığı açıklamayla birlikte karar netleşti. O yaptırımlar kaldırıldı. Ayrıca, Avrupalı liderler ‘Suriye’ye yeni bir sayfa açabilir, yeni bir şans verebiliriz’ demişti. Daha önemlisi ise, birkaç gün önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de mevkidaşlarıyla bir araya gelmiş ve önemli konuları görüşmüştü. Bunlardan biri de PKK’nın silah bırakmasının Suriye’deki yansımalarıydı.”

ABD SURİYE’YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısına ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Hazine Bakanlığı, Suriye’nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesi adına adımlar atıyor.” ifadesini kullandı. Orta Doğu turu kapsamında Riyad’da görüşmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da yer aldığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi katıldı. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıl aradan sonra lider düzeyindeki ilk temas oldu.