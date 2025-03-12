Erdoğan: Suriye’de Mezhep Temelli Gerilim Artışı

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Suriye’de yaşanan son gelişmelere değinen Erdoğan, “Suriye’de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. Çoğu yalan olan açıklamalarla Türkiye’de yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor.” dedi. Özellikle, “Bölgemizde ve dünyada gerilimlerin, kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Suriye’de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor” ifadeleriyle sürecin ciddiyetine vurgu yaptı. Erdoğan, geçmişte benzer senaryoların yaşandığı Çorum, Maraş ve Gazi Mahallesi’ni hatırlatarak, “Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz.” şeklinde konuştu.

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, “Ramazan’ın maneviyatı nedeniyle günlük siyasi tartışmalara girmiyoruz ama CHP yalan ve iftira dozunu artırıyor. Özgür Özel, dışarıda zehirli bir dile sarılıyor. Kendi partisinden yalanlanan birini muhatap almak züldür.” dedi. Özel’in tutarsızlığını eleştirip, “Gün aşırı parti değiştiren kifayetsize rozet taktı. Bize attıkları çamur kendilerine bulaştı. Ana muhalefetin bu hallere düşmesi üzüntü verici.” ifadelerini kullandı. CHP’nin Alevi vatandaşları istismar ettiğini savunarak, “Tehlikeli bir dil kullanıyorlar. Bu ülkeye bedeller ödetmiş bir dildir. CHP, zulmünden nedamet getirsin.” şeklinde çağrı yaptı.

İSTİKLAL MARŞI’NA DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIM

Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümüne dikkat çekerek, “Marşımız milletimizin kahramanlığının sembolü, var oluş anıtıdır. Suriye’deki fitne girişimleri, bu ruha alçakça bir suikasttır.” dedi. Mehmet Akif Ersoy’u anarak, marşın savaş sırasında yazılmış olmasının önemine vurgu yaptı.

AİLE POLİTİKALARI VE YENİ ADIMLAR

Aile yapısının toplumun temeli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Aile hasar görürse birey, toplum ve insanlık bozulur. Aile bizim her şeyimizdir.” dedi. Yuva kavramının maddi ölçülerle tanımlanamayacağını belirten Erdoğan, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu kurduklarını, evlilik kredisi desteğinin 81 ilde uygulanmaya başlandığını ve yeni düzenlemelerin geleceğini müjdeledi. Kadının güçlenmesini ailenin zayıflaması olarak görmediklerini dile getirerek, “Kadın üzerinden siyasete tenezzül etmedik.” diye ekledi.

TÜRKİYE’NİN BARIŞ MİSYONU

Erdoğan, Türkiye’nin barış ve iyilik misyonunu devam ettirdiğini hatırlatarak, “Ramazan’da iyilik ve kardeşlik seferberliğini hızlandırdık. Kurumlarımız Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar milletimizi temsil ediyor. Biz şov değil, gönüller yapma peşindeyiz.” dedi. Sudan ve Gazze’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Siyonist rejimin şımarıklığına rağmen Gazze’de ateşkes sürüyor.” yorumunu yaptı.

EMPERYALİZME KARŞI KÜRESEL KARARLILIK

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “40 yıllık sorunları çözerken yeni fay hatları oluşturmak emperyalizme uşaklık etmektir. Kim bu millete kastederse karşısında 85 milyonu bulur.” dedi. Türkiye’nin küresel arenada geri bırakılmak istendiği iddiasıyla, “Bu sefer başaramayacaklar.” mesajını iletti.