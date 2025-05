Erdoğan: Terör belasından ülkeyi kurtaracağız

ERDOĞAN’DAN ANNEYLE GÜÇLÜ AİLE PROGRAMI’NDA AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” etkinliğinde dikkat çekici açıklamalar yaptı. Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan, terörsüz bir ülke için kararlılıkla mücadele ettiklerini, kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile kurumunu güçlendirme hedeflerini ön plana çıkardı. “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek beklentileri artıran Erdoğan, “Demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin bulunduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ MESAJI VE DUYGUSAL ANILAR

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarken, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” dedi. Kendi annesiyle ilgili anılarını paylaşarak, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi” sözleriyle duygusal bir mesaj iletti. Şehit ve gazi annelerini anarak, özellikle Filistin’de hayatını kaybeden Gazzeli anneleri rahmetle andı. “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNELERİNE HÜRMET VE SAYGI

Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ederek, annelerin önemine vurgu yaptı. Şu sözlerle devam etti: “Sevgili anneciğim başta olmak üzere, dünyadan göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim kabirlerini nur eylesin.” Ayrıca, vatan uğruna can veren şehitlerin annelerinin Anneler Günü’nü kutlarken, “Onların emanetlerine sahip çıkmak bizlerin görevidir” dedi. Filistin’de meydana gelen soykırımlarda kaybedilen Gazzeli anneleri anarken, toplumun temeli olan ailede annelerin rolüne dikkat çekti.

AİLE KURUMLARINI GÜÇLENDİRME HEDEFLERİ

Erdoğan, sosyal yardımların yüzde 61’inin kadınlarımıza tahsis edildiğini belirterek, kadınların ve annelerin desteklenmesi için çeşitli teşvikler sunduklarını söyledi. “Sosyal yardımlarımızla annelerimizin hep yanında olduk” diyen Erdoğan, engelli bireylerin evde bakım hizmetlerinden yararlandığını ve kamuda çalışan engelli sayısının arttığını belirtti. Aile kurumunu güçlendirmek için yapılacak çalışmaların süreceğini dile getirdi.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS VE TERÖR BELASIYLA MÜCADELE

Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesine sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, 6284 sayılı kanunun uygulanmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için gereken adımların atılacağını belirtti. Ayrıca, terörsüz bir Türkiye için sürdürülen sürecin büyük titizlikle yürütüldüğünü, terör belasından kurtulmak için azimle devam ettiklerini belirtti.

DEMOKRASİ VE GELECEK MÜJDELERİ

Erdoğan, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” diyerek, müjdelerin her an gelebileceğini açıkladı. “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” şeklindeki sözleriyle, geleceğe dair umut ışığı bıraktı.