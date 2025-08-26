Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” dedi, başaramayacaklar

MALAZGİRT’TE KUTLAMA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, hamdolsun, kısa sürede önemli mesafe katettik” dedi. Bu süreçte, “kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle, adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor” şeklinde bir vurgu yaptı.

ENGELLER VE MÜCADELE

Erdoğan, terörle mücadelede karşılaşılabilecek engellere değinerek, “Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman korku yayarak, kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama bu sefer başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE KARDŞLIK VURGUSU

Konuşmasında birlik ve kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek” diyerek milletine destek çağrısı yaptı.

GAZZE’YE DESTEK

Ayrıca, “İsrail’in barbar saldırıları altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum” diyerek Filistin’e yönelik desteklerini yineledi. 954. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutlarken, zaferin aziz kahramanlarını anarak, “Sultan Alparslan ve ordusunu bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyoruz” ifadesini kullandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Erdoğan, geçmişin kahramanlıklarından aldıkları cesaret ve özgüvenle geleceğe yürüdüklerini belirtti ve “Her türlü engele, her türlü engellemeye ve her türlü sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için, kelimenin tam anlamıyla, çırpınıyoruz” değil, kararlılığını ortaya koydu.

KUŞATMAK VE GÜÇLENMEK

Cumhurbaşkanı, “Bugün, bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bugün, kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu haline dönüşen bir devlete sahibiz” diyerek, Türkiye’nin uluslararası arenada üstlendiği rolü vurguladı.

BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ

Son olarak, “Biz hepimiz, 86 milyon olarak, tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin ve inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz” diyerek, Türkiye’nin birliği ve beraberliği için çağrıda bulundu.