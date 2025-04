Erdoğan: Terörsüz Türkiye Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz.” dedi. Ardından Silvan Tüneli kazı başlangıç töreninde projenin önemini vurguladı ve “Silvan Tüneli bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir. Ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAĞLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Malazgirt’teki akınlardan İstanbul’un Fethi’ne kadar tüm şehitlere rahmet diledi. “Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye’yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin.” ifadelerini kullandı. Mezuniyet belgelerinin, hava ve deniz dahil her alanda verilecek mücadelenin namus beratları olduğunu belirtti. “Rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan bayrak inmesin diye anadan, yardan, candan geçeceksiniz.” dedi.

ÇATIŞMA ORTAMINDAN ÇIKMAK

Erdoğan, geçmişi şanlı olan bir milletin geleceğini taşımak için el birliği ile çalışmak gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin barış ve istikrar tarafı olduğunu ve bölgesinde huzurun egemen olmasını istediğini dile getirdi. “Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz. Ülkemizin etrafında barış ve güvenliğin hakim olduğu yeni bir iklim olsun istiyoruz.” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KAZANILAN BAŞARILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede sağlanan kazanımlara da değindi. “Örgütün Türkiye’deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.” dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için ittifak ve iktidar olarak kardeşliği güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. “Kahraman ordumuzun kahraman mensupları sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış ve rahatının da teminatısınız.” ifadelerini kullandı.

PROJENİN KATKILARI

Silvan Tüneli kazı başlangıç töreninde Erdoğan, “Silvan Projesi’nin bileşenleri bittiğinde bölge ürün çeşitliğinin artmasıyla Çukurova’ya rakip olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Şu an projenin alanında kuru tarım yapıldığını belirten Erdoğan, “Bölgenin sulamaya açılmasıyla yeni mahsullerle ürün yelpazesi genişleyecek.” açıklamasında bulundu.