“Erdogan, Terörsüz Türkiye Hedefine Ulaşacak”

ERDOĞAN’DAN BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz” şeklinde konuştu. Erdoğan, Silvan Tüneli kazı başlangıç töreninde ise projenin kritik değerine vurgu yaptı. “Silvan Tüneli bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir. Ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMAMAK VE GÜVENLİK MESAJI VERMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Malazgirt’teki akınlardan İstanbul’un Fethi’ne kadar şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye’yi her alanda muzaffer kılmayı” ifadelerini kullandı. Böylece birlik iklimini ülke çapında yaymayı dilediğini belirtti. Ayrıca, mezuniyet belgelerinin “havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz mücadelenin namus beratları” olduğunu belirtti.

HEDEF TERÖR VE GÜVENLİK

Erdoğan, ekonomik ve dış politikada olduğu gibi terörle mücadelede de elde ettikleri başarılara değindi ve “Örgütün Türkiye’deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik” ifadelerini kullandı. “Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz” şeklinde devam etti. Kahraman ordunun bölgedeki barışın teminatı olduğunu vurguladı.

YENİ MAHSULLERLE SULAMA PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan Tüneli kazı başlangıç töreninde, “Silvan Projesi’nin bileşenleri bittiğinde bölge ürün çeşidinin artmasıyla Çukurova’ya rakip olacaktır. Şu an proje sahasında kuru tarım yapılmakta. Bölgenin sulamaya açılmasıyla yeni mahsullerle ürün yelpazesi genişleyecek” şeklinde konuşarak projenin tarımsal potansiyelini belirtti.