Erdoğan ‘terörsüz Türkiye’ hedefini açıkladı

PKK’NIN AÇIKLAMASI SONRASI KABİNE TOPLANTISI

Bugün PKK’nın silah bırakma ve feshedilme kararının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine’ye çevrildi. Kabinenin ana gündem maddesi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefindeki yol haritası oldu. Kabine sonrası Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” diyerek bu açıklamanın örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olduğunu vurguladı. “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecek.” dedi.

YENİ BAŞARILARIN YOLU AÇILACAK

Erdoğan, “Biz, doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye’yi tarihi başarılarla tanıştıracağız.” ifadelerini kullanarak turizm sektöründeki başarılar için teşekkür etti. Terörsüz Türkiye hedefine engelleri aşarak ulaşacaklarını belirten Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak bu sürecin samimiyetle sürdürdüğümüzü vurgulamak istiyorum.” dedi. PKK’nın kendini feshetme kararını ülkenin güvenliği açısından önemli bulduklarını ifade etti.

HER ALANDA YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR

Terörün ortadan kalkmasının ardından, siyasetin demokratik kapasitesinin artırılacağına işaret eden Erdoğan, bu durumun empiralist planlara darbe vuracağını belirtti. İstihbarat teşkilatının süreci takip edeceğini dile getiren Erdoğan, “Biz de devlet olarak gereken takibi anbean sağlayacağız.” dedi. Tüm vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Birlikte güçlü olduğumuzda, Türkiye’nin bileğini hiç kimse bükemeyecek.” şeklinde konuştu.

MHP LİDERİNE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada bir zafiyet yaşanırsa o zamanda bize kimse yardım edemez.” diyerek, iktidar ve Cumhur İttifakı’nın kararlılığını yineledi. MHP lideri Devlet Bahçeli’ye destekleri için teşekkür eden Erdoğan, “Sayın Bahçeli’nin kabinemize gönderdiği anlamlı gül buketi için de özel olarak teşekkür ediyorum.” dedi.

23 YILDIR HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Şehit annelerine saygı gösteren Erdoğan, “Her daim en güçlü dayanağımız annelerimizdir.” ifadelerini kullandı. 81 ilin güvenli, adaletli ve özgür olmasını sağlama hedefini yineleyen Erdoğan, “23 yıldır hayalleri hedefleri gerçeğe dönüştüren bir kadroyuz.” şeklinde konuştu. Daha aydınlık bir geleceğin olacağına inandığını belirtti.

KRİTİK GELİŞMELERİ YÖNETİYORUZ

Erdoğan, güncel toplantıda güvenlik, dış politika, turizm ve ekonomi konularını ele aldıklarını vurguladı. “Türkiye, bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir.” diyen Erdoğan, salgın döneminin Türkiye’ye avantaj sağladığını ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her olağanüstü durumda rüştünü ispat ettiğini söyledi.

DÜNYA LİDERLERİYLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Erdoğan, uluslararası alanda gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine değinerek, “Türkiye, barış diplomasisinde arabulucu bir ülke konumuna gelmiştir.” dedi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna krizi konularında sağlanan istişarelerin önemine vurgu yaptı. “Barışın ve diyalogun yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE TURİZM HEDEFLERİ

Enflasyonda düşüş yaşandığını belirten Erdoğan, “Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz.” dedi. Turizm sektöründeki başarıların devam edeceğine vurgu yaparak, Türkiye’nin 2024 yılında en fazla turist ağırlayan ülkelerden biri olacağını ifade etti. “Hep birlikte bunun bilincindeyiz ve bu hedeflerle Türkiye’yi başarılı bir geleceğe taşıyacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.