Erdoğan: “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda gerçekleştirilen kutlama programında yaptığı konuşmada, “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, hamdolsun, kısa sürede önemli mesafe katettik” dedi. Sürecin bazı çevreler tarafından sabote edilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, “Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle, adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor” şeklinde konuştu.

ENGELLER VE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede karşılaşılabilecek engellere de dikkat çekti. “Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman korku yayarak, kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama bu sefer başaramayacaklar.” ifadelerini kullandı. Birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak” diyerek sürece destek çağrısında bulundu.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELE YİĞİTLİĞİ

Erdoğan, Gazze’de zorluk çeken Filistinli kardeşlerine yönelik dayanışma mesajları gönderdiğini belirtti. Ayrıca, “Bugün de sizlerle birlikte o müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt’teyiz. Bu meydanı hınca hınç doldurarak heyecanımıza ortak olan siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, geçmişe dönerek, Sultan Alparslan ve ordusunun fedakarlıklarının hatırlatıldığını ve bu kahramanların ruhlarının yaşatıldığını ifade etti.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇIRPINIYORUZ

Cumhurbaşkanı, “Ecdadın mübarek kanlarıyla bizlere vatan eylediği bu toprakları ebedi yurdumuz olarak muhafaza etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü engele, her türlü engellemeye ve her türlü sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için, kelimenin tam anlamıyla, çırpınıyoruz.” dedi. Türkiye’nin kendi vatandaşları ve mazlumların umudu haline geldiğini vurgulayarak, “Bugün, Filistin davasına her platformda tüm imkânlarıyla sahip çıkan, İsrail’in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan bir ülkemiz ve hükümetimiz var.” diye ekledi.

GELECEK İÇİN ÜMİTLERİMİZ VAR

Erdoğan, “Kim ne derse desin, bize ve milletimize yakışan tavır neyse, eğilmeden, bükülmeden ve hiç kimseden çekinmeden yerine getiriyoruz.” diyerek, emeklerin neticesini alma sürecinde olduklarını dile getirdi. “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız bu süreçte, kısa sürede önemli mesafe katettik.” şeklinde konuşarak umutlu bir geleceğe vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda, “Ayrılıktan, bölünmüşlükten, kardeşler arası nifaktan yıllarca rant ve çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.