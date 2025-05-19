Erdoğan, Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geliyor ve burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan’ın yaptığı konuşmada öne çıkan bazı noktalar şunlar:

GENÇLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştirenlere şükranlarımı iletiyorum.” ifadelerini kullanarak gençlere ve onlara destek olanlara teşekkür ediyor. Ardından, “Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz ilk adımı attık.” diyerek Samsun’da atılan bağımsızlık adımının önemine değiniyor. Türkiye’nin, “Türkiye Yüzyılı” hedefine ulaşma yolculuğunun devam edeceğini vurguluyor.

HALAYLAR VE BAHAR HAVASI

Erdoğan, “Meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar şenlenmeye başlandı.” sözleriyle bayram coşkusunu dile getiriyor. Çobanların rahatça yaylalara çıkmasının önemine vurgu yaparak, “Benim vatandaşım, ‘Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum’ dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız.” diyor.

YENİ TEKNOLOJİLERLE GELECEĞE BAKIŞ

Cumhurbaşkanı, “Birinci derecede teknik altyapıya sahip olan üniversitelilerimiz bunun üzerine giderek devam ettiriyorlar.” cümlesiyle üniversite öğrencilerinin yapay zeka alanındaki çalışmalarını öne çıkarıyor. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri’nin bu konudaki katkılarına dikkat çekerek, BAYKAR’ın eğitim alanındaki girişimlerini de anarak, “Güçlü yapay zeka altyapısıyla geleceğe yürüyoruz.” açıklamasında bulunuyor.

YENİ ANAYASA ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak, “Yeni Anayasa noktasında çalışmamak mümkün değil.” sözlerine yer vererek, geçmişin Anayasası ile ilerlenemeyeceğini belirtiyor. Erdoğan, “Yeni Anayasa’yı sizlerle beraber yapacağız.” diyerek, yeni nesil bir Anayasa oluşturma konusundaki kararlılıklarını ifade ediyor.