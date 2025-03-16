Erdoğan Trump ile Türkiye-ABD İlişkilerini Görüştü

YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD’nin müttefiklik ilişkilerini yeni dönemde dayanışma ve samimiyetle ilerleteceğine inandığını dile getirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin iki ülke arasındaki istişareleri artırma gerekliliği de ön plana çıktı.

BARIŞ ÇABALARI VE DİPLOMASİ

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için attığı kararlı ve doğrudan adımları desteklediklerini aktardı. Türkiye’nin savaşın başlangıcından beri adil ve kalıcı bir barış amacıyla çaba gösterdiğini ve bu alandaki gayretlerinin süreceğini vurguladı. Bu süreçte, iki ülkenin iş birliği önem kazandı.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE NORMALLEŞME BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrarın yeniden sağlanması ve yeni yönetimin işlevsel hale gelmesi için yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etti. “Bu, Suriyelilerin yurtlarına geri dönmesine imkan sağlayacaktır” diyerek, ABD ile bu konuda ortak adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı, ABD’nin teröre karşı Türkiye’nin çıkarlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesini beklediğini belirtti. Savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımının gerekliliğine vurgu yaptı.