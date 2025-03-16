Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocuklarımızın Yüzyılı Olacak

ÇOCUKLARIMIZA SEVGİ DOLU MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, “Salondaki çocukların yanısıra tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.” sözleriyle başlayan Erdoğan, çocuklara yoğun bir sevgiyle hitap etti. “Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır.” ifadeleriyle çocukların önemini vurguladı.

GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her alanda daha iyi seviyelere geleceğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” dedi. Aynı zamanda, Gazze ve Suriye gibi bölgelerdeki kardeşlerine selam göndererek, “Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum.” sözlerini iletti.

UMUT VE İNANÇ MESAJI

Erdoğan, “İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, doktor, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz.” diyerek çocuklara hayat yolculuklarında cesaretli olmaları yönünde telkinde bulundu. “Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir. Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır.” diye ekleyen Cumhurbaşkanı, olumsuzlukların hayalleri engellemesine izin vermemelerini istedi. “Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz.” diyerek çocukların gelecekteki rolleri üzerindeki güvenini ifade etti.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA GÜVEN

Erdoğan, çocukların yaşam sevincine duyduğu güveni, “Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek.” cümleleriyle pekiştirdi. “Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.” diyerek sözlerine son verdiğinden, çocukların yarınlardaki rolü ve önemi bir kez daha vurgulandı.