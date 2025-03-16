Erdoğan ve Trump Görüştü: İş Birliği Vurgusu

YENİ DÖNEMDE MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkilerinin yeni dönemde dayanışma ve samimiyetle ilerleyeceğine olan inancını dile getirdi. Yapılan görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin iki ülke arasındaki istişareleri artırma gerekliliğine vurgu yapıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ ÇABALARI

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için attığı kararlı ve doğrudan adımları desteklediklerini belirtti. Türkiye, savaşın başından beri adil ve kalıcı bir barış için çaba gösteriyor ve bu yöndeki gayretlerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Görüşmede, bu süreçte iki ülkenin iş birliğinin öneminin belirginleştiği kaydedildi.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE NORMALEŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel hale getirilmesi ve normalleşme için yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. “Bu, Suriyelilerin yurtlarına geri dönmesine imkan sağlayacaktır” diyerek, ABD ile bu konuda ortak adım atmanın önemine dikkat çekti.

F-16 VE F-35 MESAJI

Cumhurbaşkanı, ABD’den teröre karşı Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi. Savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmek için CAATSA yaptırımlarının sona ermesi, F-16 alım sürecinin tamamlanması ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımının gerekliliğine vurgu yaptı.