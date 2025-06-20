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Erdoğan, Voleybol Takımı’nı ağırladı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Milletler Ligi’nde sergilediği başarılı performans sonrası ağırladı. Ziyaret esnasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve teknik heyet de etkinlikte hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bahçelievler’deki otelde düzenlediği Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesine denk geldi. Erdoğan, voleybolcularla ve teknik ekip ile tokalaşıp, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarıları nedeniyle millilere tebriklerini aktardı.

FORMALAR VE TEŞEKKÜR

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir forma hediye ederek teşekkür etti.

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