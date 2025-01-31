Erdoğan: Yargıya Müdahale Edilemez Ülkemizde

ADLİ YARGI TÖRENİNDE ERDOĞAN’IN MESAJLARI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İfadelerini “Adalet teşkilatımızdaki hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25 bin 695’e çıkmış oldu. Böylece ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde ifası yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz” sözleriyle başlattı.

ESKİ TÜRKİYE’NİN GÖLGESİ

Erdoğan, günümüz yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan bazı çevreleri eleştirerek, “Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler eski Türkiye’nin hayalini kurmakta, eski Türkiye’nin kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır” dedi. Hükümetin karşılaştığı bu zorluklar arasında hukukun temellerini hiçe sayarak, kendi ayrıcalıklı alanlarında kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi denediklerini söyledi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU

Erdoğan, bazı kişilerin “Hukukun dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset yapmak, gazetecilik yapmak, bu alanda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar” diyerek, bireylerin kişisel haklarını ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca, “Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar” ifadesiyle, yargının herkes için geçerli olduğunu hatırlattı. Konumları veya ekonomik statüleri ile yasalardan kaçabileceğini düşünenlere, “Yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne daha fazla yüzleşiyor, bunu kabul etmek zorunda kalıyorlar” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Erdoğan, bu durumun kabullenilmesi gerektiğini belirterek, “‘Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz’ hoyratlığı hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır” sözleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekti.