Erdoğan’dan ekonomi Bakanlığı için kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi Bakanlığı için Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlandı. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu alırken, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni Kabine merak konusu olurken, eski AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı gibi çok önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Şimşek ismi gündeme geldi. Erdoğan, yeni hükümetin ilk programını ekonomi olarak belirledi. Uluslararası piyasalarda önemli bir isim olan Mehmet Şimşek’in yeni programa destek verdiği bilinirken dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Başkan Erdoğan ve Mehmet Şimşek yeni ekonomi programı ve ekibi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

başkan Erdoğan ve Mehmet Şimşek dün yeni hükümetin ekonomideki yol haritası üzerinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Erdoğan’ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNE’DE OLACAK MI?

Milletten ‘Güven oyu’ alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası süratla aksiyon almak için harekete geçti. Uluslararası piyasalarda kredisi yüksek bir isim olan Mehmet Şimşek ile ekonomide yol haritasını ve yeni ekibi görüştü.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor. AK Parti’nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz’ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın da adı geçiyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AYRILIYOR MU?

Yeni dönemde Mehmet Şimşek’in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği konuşulurken, eski Bakan Lütfü Elvan ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın da içinde yer alacağı güçlü bir ekbinin kurulacağı ifade ediliyor. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da ayrılması gündeme geldi.

AFET BAKANLIĞI GELİYOR

Yeni Kabine’de ayrıca bir AFET Bakanlığı kurulması bekleniyor.

“EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK”

Mehmet Şimşek’le ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek.” dedi.