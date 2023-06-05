Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’da meydana gelen korkunç kazada ölenler için taziye mesajı yayınladı.

Hindistan’da gerçekleşen tren kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş sağlığı diledi. Erdoğan, mesajında “Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’da yaşanılan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan “Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında yolcu treni için önce geçiş sinyali verildi. Daha sonra sinyal kesindi. Buna karşın ana hatta giren yolcu treni, yük treni ve başka bir yolcu treni ile çarpıştı. Kazada, 288 kişinin öldü, 900’den fazla kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor. Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen “en büyük tren kazası” olarak nitelendirilen trajik olayda, hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.