Erdoğan’ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleşecek yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki yemin törenine dünyadan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da törene katılmak için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek görevine başlayacak.

Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda’nın da olduğu 20’ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ankara’ya gelebileceği belirtiliyor.