Eren Elmalı Galatasaray’da Fırtına!

GALATASARAY’IN KAYSERİSPOR KARŞISINDAKİ BAŞARISI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Maçın 36. dakikasında ceza sahasında Leroy Sane’nin çektiği şut kaleciden döndü. Bu fırsatı değerlendiren Eren Elmalı, topu ağlara göndererek Galatasaray’ı öne geçirdi.

İkinci yarının başında, Leroy Sane’nin gönderdiği ortada altıpas içerisinde boş kalan Eren Elmalı, tekrar sahneye çıktı ve hem kendisi hem de takımının ikinci golünü attı. 25 yaşındaki sol bek, ilk hafta Gaziantep FK karşısında da gol atmıştı.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon oynadığı üçüncü maçında 3. golünü kaydeden Eren Elmalı, Süper Lig’deki önceki 136 maçında sadece 1 gol atmıştı. Bu sezonki yüksek formu ile dikkat çekiyor.