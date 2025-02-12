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Spor

Eren Elmalı Galatasaray’da Oynamak İçin Hazır

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TRANSFERTEN DOLAYI MUTLULUK DUYUYOR

Eren Elmalı, imza töreni sonrasında Galatasaray’ın YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Transferinin gerçekleşmesini mutluluk verici bulan Eren, “Başkanımız Dursun Özbek’e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu’ya ve Okan hocaya teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim.” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUKLARININ FARKINDA

Eren Elmalı, Galatasaray forması giymenin getirdiği sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirtti. “Buradaki formanın ve armanın ağırlığını biliyorum. Burada sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum.” diye ekledi.

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