Eren Elmalı Galatasaray'ı Öne Geçirdi

eren-elmali-galatasaray-i-one-gecirdi

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda mücadele etti. Karşılaşmanın 36. dakikasında Sane’nin ceza sahasında çektiği şut kaleciden döndü ve bu fırsatı Eren Elmalı değerlendirerek Galatasaray’a önde olmasını sağladı.

İkinci yarının hemen başında, Leroy Sane’nin altıpas içindeki ortasında Eren Elmalı tekrar sahne alarak takımına ikinci golü kazandırdı. 25 yaşındaki sol bek, ilk hafta oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasında da gol atmıştı ve Süper Lig’deki üçüncü maçında toplamda 3. golünü kaydetmiş oldu. Galatasaray öncesinde Süper Lig kariyerinde çıktığı 136 maçta sadece 1 gol atan Eren Elmalı, bu sezonda sarı-kırmızılı forma altında 3 gol atmayı başardı.

