Ergenler Şokta, 21 Yaş Altı AVM Yasağı

AVM UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEME

Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren büyük bir alışveriş merkezi zinciri, dikkat çeken bir karara imza attı. Optimum Alışveriş Merkezi’nin hayata geçirdiği uygulamaya göre, 21 yaşından küçük bireyler alışveriş merkezine tek başlarına giremiyor. Bu gelişme, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve destekleyenler ile eleştirenler arasında tartışmalara yol açtı. Daha önce yalnızca 18 yaş altındakileri kapsayan refakatsiz giriş kuralı, yapılan düzenleme ile 21 yaş altındaki gençleri de kapsayacak şekilde genişletildi. AVM yönetimi, bu kararın arkasında artan güvenlik endişelerini gerekçe gösteriyor. Yapılan açıklamada, uygulamanın geçici bir önlem değil, kalıcı bir güvenlik politikası olduğu vurgulanıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Kararın duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında keskin bir ayrışma oldu. Bazı kullanıcılar, gençlerin AVM içerisinde oluşturabileceği güvenlik risklerine karşı bu adımı olumlu bulurken, diğerleri ise uygulamanın genç bireyleri toplumsal hayattan dışlayan ve ayrımcı bir yön taşıdığını savunuyor. Uzmanlar, özel mülkiyete ait alışveriş merkezlerinin belirli kurallar koyma hakkına sahip olduğunu, ancak bu kuralların temel hak ve özgürlüklerle çelişmemesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle yaşa dayalı sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması ve açık bir hukuki gerekçeye dayanması gerektiği vurgulanıyor.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE ETKİLERİ

Uygulamanın toplumun farklı kesimlerine nasıl bir etki yaratacağı ve hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği önümüzdeki günlerde daha fazla tartışmaya açılacak gibi görünüyor. Alışveriş merkezi yönetimlerinin güvenlik politikaları ile bireysel özgürlükler arasındaki hassas denge, bu tür kararlarla yeniden gündeme gelirken, toplumsal dinamikler üzerinde de önemli etkiler bırakabilir.