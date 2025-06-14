Ergenlerden 21 yaş altı AVM yasağı!

YENİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren büyük bir alışveriş merkezi zinciri, dikkat çekici bir karara imza attı. Optimum Alışveriş Merkezi tarafından hayata geçirilen yeni uygulamaya göre, 21 yaşından küçük bireyler artık alışveriş merkezine yalnız başlarına giriş yapamayacak. Uygulama, sosyal medya üzerinde hızla gündem olurken, destekleyenler ve eleştirenler arasında geniş bir tartışma başlattı. Daha önce yalnızca 18 yaş altı bireyleri kapsayan refakatsiz giriş yasağı, yapılan düzenlemeyle 21 yaş altındaki gençleri de kapsayacak şekilde genişletildi. AVM yönetimi, bu kararı son dönemlerde olduğu iddia edilen artan güvenlik endişeleriyle gerekçelendiriyor ve uygulamanın geçici bir önlem değil, kalıcı bir güvenlik politikası olduğunu vurguluyor.

TOPLUMSAL TEPKİLER VE KAMUOYU GÖRÜŞLERİ

Kararın açıklanmasının akabinde sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, gençlerin AVM içerisinde yaratabileceği güvenlik risklerine karşı alınan bu adımı olumlu bulurken, birçok kişi bu uygulamanın genç bireyleri toplumdan dışlayıcı ve ayrımcı bir yön taşıdığı görüşünde birleşti. Peki, bu tür bir yasak gerçekten yasal mı? Uzmanlar, özel mülkiyete sahip olan alışveriş merkezlerinin belirli kurallar koyma hakkına sahip olduğunu belirtse de, bu kuralların temel hak ve özgürlüklerle çelişmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle yaşa dayalı sınırlamaların, ölçülülük ilkesine uygun olması ve açık bir hukuki gerekçeye dayanması gerektiği önemli bir ayrıntı olarak vurgulanıyor.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GELECEK TARTIŞMALAR

Uygulamanın toplumun hangi kesimlerini nasıl etkileyeceği ve hukuki açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiği önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. AVM yönetimlerinin güvenlik politikaları ile bireysel özgürlükler arasındaki hassas denge, bu tarz kararlarla tekrar gündeme taşınmış oldu.