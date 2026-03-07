Ergin Ataman’dan Olympiakos Maçına Dair Açıklama

Olympiakos, EuroLeague 30. haftasında Panathinaikos ile sahasında karşılaştı. Yunan derbisinin kazananı 86-80’lik skorla Olympiakos oldu. Bu sonuç, Panathinaikos’un 30. maçında 14. mağlubiyetini yaşamasıyla son buldu. Başantrenör Ergin Ataman’ın maç sonrası değerlendirmeleri şöyle oldu:

AGRESİFLİĞE CEVAP VEREMEDİK

“Maçı ilk yarıda kaybettik. Berbat oynadık, 10 hata yaptık, her şeyi kaybettik. Serbest atışları kaçırdık, turnikeleri kaçırdık ve Olympiakos’un agresifliğine cevap veremedik. Kontrolü kaybettik, paniğe kapıldık. İkinci yarıda daha iyi oynamaya başladık, beş dakika içinde maça geri döndük. Maç başa baş gitti, Dorsey’nin üçlüğüyle Olympiakos kontrolü elinde tuttu. Kazanmayı hak ettiler, çünkü maça çok iyi başladılar, biz ise maça iyi başlamadık.”

ŞUT FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLEMEDİ

“Kim oynadı kim oynamadı bunu yorumlamak istemiyorum. İyi oyuncularımız var ve 11 oyuncumuz süre aldı. Toliopoulos milli takımda harika oynadı. Kadroda vardı ama herkese fırsat vermek zor. Grant ve Sloukas var, Shorts’a şut fırsatları verdik ama iyi oynamadı. Aynı pozisyonda 4-5 oyuncu olamaz. Sorun savunmada değildi, ilk yarıda sorun hücumdaydı. Hatalarımızla Olympiakos’a çok sayı verdik.”

HEDEFLERİMİZİ KAYBETMEDİK

“Sezonun başından beri bu takıma inanıyoruz ve hala inanıyoruz. Bu Nigel’ın ikinci maçı, Mathias bu hafta geri dönecek. Hedeflerimizi kaybetmedik. Hedeflerimiz play-off’lara ve Final-Four’a gitmek. Hala buna inanıyoruz çünkü harika bir kadromuz var. Eğer başaramazsak, EuroLeague’de başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz.”