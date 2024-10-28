“Erik Ten Hag’ın Manchester United Dönemi Bitti”

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Manchester United’da, ligde ve Avrupa’daki kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Erik ten Hag’a kesildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Hollandalı çalıştırıcının görevine son verilmekte.

Premier Lig’de 14 maçta yalnızca 4 galibiyet elde edebilen Manchester United, şu an sıralamada 14. sırada bulunuyor. Ayrıca, Kırmızı Şeytanlar henüz galibiyet alamadığı Avrupa Ligi’nde 3 beraberlik yaşıyor ve bu durumda 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Erik ten Hag, iki buçuk yıllık görev süresinin ardından son maçına Pazar günü West Ham United karşısında çıktı ve takım sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Erik ten Hag yönetiminde Manchester United, toplamda 128 resmi maça çıkmış durumda. Bu mücadelelerde 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet alınmış. Kulübün açıklaması şu şekilde: “Erik ten Hag, Manchester United erkek birinci takım menajerliği görevinden ayrıldı. 2022 Nisan ayında göreve gelen Erik, 2023 yılında Carabao Kupası’nı ve 2024’te FA Kupası’nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı. Erik’e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ruud van Nistelrooy, teknik direktör arayış sürecinde mevcut koçluk ekibi tarafından desteklenen geçici başantrenör olarak takımın başına geçecek.”