Erkek Tipi Saç Dökülmesine Çözüm Sunan İlaç Geliştirildi

Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) tedavisinde dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Yeni topikal ilaç, iki ayrı Faz III klinik çalışmada benzersiz bir başarı gösteriyor. Elde edilen verilere göre, ilaç saç çıkışını plaseboa kıyasla yüzde 539 oranında artırmayı başarıyor. Bu sonuç, mevcut tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında 30 yılın ardından elde edilen en yüksek başarı düzeyini ifade ediyor.

BİN 465 HASTADA GÖSTERDİĞİ ETKİ

ABD ve Avrupa’da toplam 1.465 hasta üzerinde gerçekleştirilen Scalp 1 ve Scalp 2 klinik çalışmaları, ilacın etkinliğini açıkça ortaya koydu. İlk çalışma elde edilen saç yoğunluğu, yüzde 539 oranında bir artış sağlarken, ikinci çalışma yüzde 168 artış gösterdi. Yan etkiler ise plaseboyla eşdeğer ve oldukça düşük seviyelerde seyretti. Bu veriler, erkek tipi kellik tedavisinde gerçekleştirilmiş en kapsamlı Faz III çalışması olarak kayıtlara geçti.

DHT’Yİ HEDEF ALIYOR

İlacın en dikkat çekici özelliklerinden biri, saç dökülmesine neden olan biyolojik faktörlere doğrudan müdahale etmesi. Bu etken madde, saç köklerinde dihidrotestosteron (DHT) etkisini bloke ederek çalışıyor. Mevcut tedavi yöntemlerinin aksine, sistemik hormonlara müdahale etmeyerek yan etki riskini minimum seviyeye indiriyor. Bu durum, uzmanlar tarafından ilacın “erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde yeni bir paradigma” getireceği düşüncesini pekiştiriyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Minnesota Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Maria Hordinsky, çalışmayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “Bu veriler, erkek tipi saç dökülmesi hastaları için tarihi bir dönüm noktası. İlk kez bu kadar güçlü, ölçülebilir ve güvenli bir saç çıkışı sağlayan topikal bir tedavi görüyoruz.”

RUHSAT BAŞVURULARI YOLDA

İlacın güvenlik takip verisinin 2026 baharında tamamlanması bekleniyor. Ardından, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’na eş zamanlı ruhsat başvurusu gerçekleştireceği bildiriliyor. Onay verilmesi durumunda, bu ilaç erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde 30 yıl aradan sonra ilk yeni tedavi olarak tarihe geçecek.

TOPLUMSAL BİR SORUNU HEDEF ALIYOR

Bilgiler, dünya genelinde 1,2 – 2 milyar erkeğin androgenetik alopesi yaşadığını ortaya koyuyor. Kellik, estetik kaygıların yanı sıra özgüven, sosyal iletişim ve psikoloji üzerinde de ciddi etkiler bırakıyor. Uzmanlar, Clascoterone’un bu nedenle estetik bir durumun ötesinde toplumsal bir sağlık sorununu hedef aldığını ifade ediyor.