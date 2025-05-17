Erken Emeklilik Şartları Belli Oldu

SGK’YA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK HAKLARI

SGK, geçmiş dönemlerde erken emeklilik hakkı kazanılabilen birçok farklı durumu ilan etti. Duyurularda SSK başlangıç tarihinin 1995-2015 arası olanları ve diğer tarihlerde SSK girişi yapanları ilgilendiren konular yer alıyor. Peki, SGK tarafından yapılan duyurulara göre hangi koşullar altında 2160 ve 3600 gün prim ile erken emeklilik fırsatı sunuluyor?

ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI

SGK, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanı sağlanabildiğini belirtiyor. Ancak bu hak, yalnızca engelli çalışan bireyler için geçerli. Bu noktada, kişinin yüzde 40 ve üzeri engelinin bulunması gerekiyor. Ayrıca, SGK tarafından duyurulan bu hakta yaş şartı aranmıyor. Bu durum, SSK giriş tarihinin de önemli olmadığı anlamına geliyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN DİĞER DURUMLAR

Peki, SGK başka hangi koşullarda erken emeklilik sağlıyor? Aşağıda, erken emekli olunabilecek durumların bazıları yer alıyor.