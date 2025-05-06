Erken Emeklilikte Büyük Değişim Oldu

SGK’DAN TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) yani yıpranma payı uygulamasında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Erken emeklilik hakkı sağlayan bu sistemde, suistimalleri önlemek amacıyla Nisan 2025’ten itibaren meslek kodu sınırlamaları geçerli olacak. Bu çerçevede müdürlerden balık toptancılarına, bar çalışanlarından muhasebecilere kadar birçok meslek, yıpranma payı kapsamının dışına çıkarıldı. İşverenler, artık bu hakkı belgeyle ispatlama yükümlülüğü taşıyor. İşte SGK’nın yeni düzenlemesi ve etkilenen meslekler hakkında detaylar…

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Fiili hizmet süresi zammı, zorlu ve yıpratıcı işlerde çalışanlara sunulan bir avantaj. Bu uygulama, çalışanların prim gün sayılarına ek süre ekleyerek ve emeklilik yaşını düşürerek erken emeklilik imkanı sağlıyor. Ancak SGK, bazı işverenlerin riskli olmayan meslekleri de bu kapsamda bildirdiğini tespit etti. Bu suistimaller, Nisan 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile sona erecek.

BELGEYLE İSPAT ZORUNLULUĞU

SGK’nın yayımladığı genelge kapsamında, Nisan 2025’ten itibaren fiili hizmet süresi zammı bildirimi için işverenlerin çalışanın işin riskine maruz kaldığını belge ile kanıtlaması gerekecek. SGK sistemi, 5510 sayılı Kanun’un 4/a kapsamındaki çalışanlar için meslek kodu sınırlaması uygulayacak. Kısıtlanan meslek kodlarıyla yapılan bildirimler engellenecek ve işverenlere hata mesajı gönderilecek. İşverenler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak çalışanın FHSZ’ye tabi olduğunu belgelendirmek zorunda kalacak.

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN MESLEKLER

SGK, 98 sayfalık meslek kodu listesiyle yıpranma payı kapsamından çıkarılan meslekleri duyurdu. Bu kapsamda SGK’nın hazırladığı listede belirtilen ve ‘yıpranma payı’ kapsamında erken emeklilikten yararlanmaya kısıtlama getirilen meslek gruplarından bazıları şunlar:

– Belediye başkanları

– Bar çalışanları

– Balık toptancıları

– Uluslararası ticaret uzmanları

– Muhasebeciler

– Mali işler sorumluları

– Spor kulübü yöneticileri

Bu yeni düzenleme ile birlikte fiili hizmet süresi zammı bildirimi yapılamayacak meslekler arasında önemli değişiklikler meydana geldi. Yıpranma payının kapsamını daraltacak olan bu uygulama, birçok çalışanın emeklilik sürecini etkileyebilecek.