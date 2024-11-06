Erken Kayıt Ücretleri Yine Yükseldi

ÖZEL OKUL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Özel okul ücretleri, ebeveynlerin gündeminde sürekli yer alıyor. Eylül ayında başlayan yeni eğitim dönemiyle birlikte, yüzde 300’e kadar çıkan yüksek fiyatlar dikkatleri bu konuya yoğunlaştırdı. Velilerin tepkilerini dile getirmeleriyle okullar, “maliyet arttı” diyerek fiyat artışının zorunlu olduğunu savunuyor. Bu artışlar, eğitim harcamalarını enflasyon kalemleri içerisinde en çok yükselen grup haline getiriyor.

ERKEN KAYIT ÜCRETLERİ YİNE YÜKSEK

Okullar eğitim yılının başlamasına rağmen bazıları erken kayıt alımları için harekete geçti. Ancak, bu kayıt döneminde duyurulan ücretler yine hem enflasyon hem de yasal sınırları aşıyor. Veliler, bu durumdan dolayı büyük bir isyan içinde. Eğitimde yaşanan bu maliyet artışı, ailelerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.