Erling Haaland Yine Tarihe Geçti!

MANCHESTER CITY VE BRIGHTON’IN EŞİTLİĞİ

Premier Lig’in 29. haftasında Manchester City ile Brighton, Etihad Stadiumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Bu maçta, Manchester City’nin yıldız ismi Erling Haaland, Premier Lig tarihine damga vurdu. Mücadelenin 11. dakikasında penaltı atışını kullanan Norveçli oyuncu, topu ağlara gönderdi ve Premier Lig tarihinde 100 gol katkısına en az maçta ulaşan futbolcu olmayı başardı. Şu ana kadar 84 gol ve 16 asist yapan Haaland, 100 gol katkısına 94 maçta ulaşmış durumda. Önceki rekor sahipleri arasında Alan Shearer 100 maç, Eric Cantona ve Mohamed Salah 116 maç, Sergio Aguero ise 118 maçta bu başarıyı göstermişti.