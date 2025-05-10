Erol Eğrek’in Ölümü İle İlgili 6 Gözaltı

İSTANBUL’DA ŞİRKET ÖNÜNDE İSYAN!

İstanbul, Şişli’deki Çalık Holding binası önünde 9 Mayıs 2025’te meydana gelen olay, Türkiye’nin gündeminde geniş bir yer aldı. Eski çalışan Erol Eğrek (49), 10 yıl önce görev yaptığı Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığını iddia ettiği 7 milyon TL’lik tazminat talebiyle Esentepe Mahallesi’ndeki holding binasına gitti. Eğrek, ruhsatlı silahıyla bina önündeki saksıya 3 el ateş ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından müdahaleye uğradı ve daha sonra darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Eğrek, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Eğrek’in ailesi, ölüm raporundaki “kalp krizi” ibaresine tepki göstererek olayın üstünün kapatıldığını savunuyor.

EĞREK’İN TALEPLERİ VE MÜDAHALE

Çalık Holding’in önünde öğle saatlerinde Erol Eğrek’in silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holdingin önündeki saksıya 3 el ateş ettiği belirlendi. Eğrek’in, güvenlik görevlilerine “holdingin eski çalışanı” olduğunu ve şirket sahibiyle görüşememesi üzerine saksıya ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Eğrek, olay sonrası darp raporu almak amacıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

KORTA KAYBETTİ, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Doktor kontrolünden geçirilen Eğrek, baş, boyun ve göğsünde ağrı hissediyordu. Kısa bir süre içinde fenalaşan Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Çalık Holding’e olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Eğrek’in 10 yıl önce yurt dışındaki bir fabrikada azınlık hissedarı olarak görev yaptığı belirtildi. Eğrek’in tüm haklarını alarak şirketten ayrıldığı ifade edilirken, “Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte, şirketimize karşı haklarını almadığına dair asılsız suçlamalarda bulunmuştur,” denildi. Açıklamanın devamında, “Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz,” ifadeleriyle, yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.