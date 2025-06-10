Errol Musk, Rusya’yı Eleştirdi!

ERROL MUSK’IN MOSKOVA AÇIKLAMALARI

Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da düzenlenen “Future Forum 2050” etkinliğinde dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kendisinin ve kızının Rusya’ya seyahat etmemesi için çeşitli gruplar tarafından caydırıldığını öne süren Musk, Batı medyasının Rusya’ya dair yarattığı algıyı sert bir şekilde eleştirdi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “etkileyici bir lider” olarak tanımladı.

RUSYA HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERİ

Moskova’daki Future Forum 2050 sırasında konuşma yapan Errol Musk, Batı medyasında yer alan Rusya hakkındaki algıları hedef aldı. “ABD basınında Rusya, gelirseniz sizi öldürecek korkunç insanların yaşadığı çok kötü bir yer gibi gösteriliyor. Bu tamamen saçmalık,” diyen Musk, Avrupa’daki bazı grupların da kendisini Rusya’yı ziyaret etmekten vazgeçirmeye çalıştığını ifade etti. “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık,” sözleriyle bu duruma tepki gösterdi. Ayrıca, oğullarının bile kızını Moskova seyahatinden vazgeçirmeye çalıştığını ekledi.

MOSKOVA’YA ÖVGÜ VE PUTİN’E HAYRANLIK

Errol Musk, Moskova’yı “Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri” olarak tanımladı. Rusya’ya geldiğinde “tamamen muhteşem bir medeniyetle” karşılaştığını belirten Musk, şehrin temizliği, yolları ve mimarisinin kendisini etkilediğini vurguladı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “çok etkileyici ve istikrarlı bir lider” olarak tanımlayarak onun liderlik tarzından öğrenmek istediğini dile getirdi. Daha önce Nisan 2025’te BBC’ye verdiği bir röportajda Putin’e olan hayranlığını da dile getirerek, “Onu sadece bir insan olarak değerlendirirseniz, saygı duymamak zor,” demişti.