Erzincan’da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

TÜRKİYE’DE YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Türkiye sınırları içerisinde yasa dışı göçe karşı sıkı tedbirler alınıyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekipleri, yaptığı başarılı çalışmalarla bir dizi yakalama gerçekleştirdi. Öncelikle ve ardışık olarak seyreden araçlar arasında 76 plakalı araç, Refahiye ilçesinde bulunan bir uygulama noktasında durdurulurken, artçı konumda olan 25 plakalı araç ise Refahiye ilçesi yakınlarındaki kullanılmayan bir benzinlikte tespit edildi.

KONTROLLERDE 17 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan detaylı kontroller sonrasında, 25 plakalı tırın dorsesinin içerisinde yurda yasa dışı bir şekilde giriş yapmış 17 yabancı uyruklu şahıs bulundu. Yakalanan bu yabancı uyruklular, haklarında gerekli işlemlerin yapılması için Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Araçta bulunan M.D., F.D. ve M.D. isimli şahıslarla birlikte, 25 plakalı tırın sürücüsü A.A. da “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alındı.