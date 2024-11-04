“Erzincan’dan Elazığ’a Balık Sevkiyatı Başladı”

SEVKİYAT BAŞLADI

Erzincan’dan Elazığ’a alabalık sevkiyatı başladı. Erzincan’daki baraj göllerinde yetiştirilen alabalıklar, özellikle somon olarak kamyonlarla Elazığ’a taşınıyor. Su ürünleri yetiştiriciliği Erzincan’da gelişmeye devam ediyor. Tercan ilçesinde yer alan Tercan Baraj Gölü’ndeki kafeslerde yetiştirilen alabalıklar, somon olarak Elazığ’a sevk ediliyor. Erzincan genelinde 15 adet su ürünleri üretim tesisi mevcut. Bu tesislerin yıllık üretim kapasitesi ise 2.845 ton. Tercan Baraj Gölü’nde de üretim gerçekleştiriliyor.

KAFFESLERDE YETİŞİYOR

Tercan Baraj Gölü’nde yavru alabalıklar kafeslere bırakılıyor ve porsiyonluk büyüklüğe ulaşana kadar burada yetiştiriliyor. Bu süreç sonunda somon balıkları olarak yurt dışına ihraç edilmek üzere Elazığ’a gönderiliyor. Bu dönemde Tercan Baraj Gölü’nden yaklaşık 250 ton balık Elazığ’a seyahat ediyor. Porsiyonluk alabalıklar, özel donanımlı kamyonlarla Elazığ’a ulaştırılıyor. Günde ortalama 5-6 kamyon alabalık taşınıyor.

BALIK ÜRETİMİ SÜRECİ

Keban Baraj Gölü’ne canlı balık taşınarak sevkiyat gerçekleştiriliyor. Tercan Su Ürünleri işletme sahibi Şükrü Adam, balık üretim süresini şöyle anlattı: “Sabah saat altıda balıklara yemleme yapıyoruz, gün içerisinde ise tekrar yanlarına gelmiyoruz.” Adam, Tercan Barajı’ndaki su sıcaklığının 23-24 derece olduğunu belirtti. Günü de ağları temizleyerek geçirdiklerini ifade etti. Ayrıca, balık üretim kapasitesinin 50 ton olduğunu kaydederek, “220 bin tane alıyorum. Bu balıkları 250-300 grama getirip Elazığ’a gönderiyoruz. Yani balık üretiyoruz. Erzincan’da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz” dedi.