Erzurum’da Asfalt Tesisinde Patlama! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

PATLAMA OLAYI VE SONUÇLARI

Erzurum’un Pasinler ilçesinde, asfalt üretim tesisindeki bir siloda gaz sıkışmasına bağlı bir patlama gerçekleşti. Bu patlama sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, patlama, Pasinler ilçesindeki ana yolun yaklaşık 200 metre yakınındaki asfalt üretim tesisinde meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

OLAĞANÜSTÜ DURUMDA MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. Olayın ardından, patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleler olay yerinde gerçekleştirildi ve itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ise devam ediyor.