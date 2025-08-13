Erzurum’da Kaza Yaşandı, Bir Kayıp

İKİNCİ ACILI HABER ERZURUM’DAN

Erzurum’da meydana gelen otomobil kazasında, araç refüje çarptıktan sonra karşı yola geçerek takla attı. Kaza, dün öğleden sonra 18.30 sularında Erzurum-Tortum karayolunun 34’üncü kilometresinde bulunan Karagöbek Mahallesi’nde gerçekleşti. Erzurum’dan Şenkaya yönüne giden Nasuh Akura’nın kullandığı 61 ACK 930 plakalı otomobil, fazla hız sebebiyle refüje çarptı ve ardından karşı yola savruldu.

HASTANEA GİDEN YOLDA MÜDAHALE

Kaza sonrası otomobil taklalar atarak yol kenarındaki menfeze düştü. Bu sırada sürücü Nasuh Akura, araçtan fırlayarak metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Gülseda Onay için ilk müdahale, Ardahan’dan Erzurum’a hastaları taşıyan ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Yaralılar, Erzurum’dan gönderilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücü Nasuh Akura Erzurum Şehir Hastanesi’ne, Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülseda Onay hayatını kaybetti.