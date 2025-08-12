Gündem

Erzurum’da Takla Atan Otomobil Kaza Yaptı

erzurum-da-takla-atan-otomobil-kaza-yapti

KAZA DETAYLARI VE MAHSULÜ

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun 34’üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum’dan Şenkaya ilçesi istikametine doğru seyir halindeki Nasuh Akura (26) yönetimindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Karagöbek Mahallesi girişinde aşırı hız nedeniyle refüje çarptıktan sonra karşı yola savruldu. Otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki menfeze düştü. Sürücünün, otomobilden fırladığı ve metrelerce sürüklendiği haberi alındı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILIŞ

Meydana gelen kaza sonrası, sürücüsü Nasuh Akura ile otomobilde bulunan Gülseda Onay (18) yaralandı. İlk müdahaleyi, Ardahan’dan Erzurum’a hasta taşıyan ambulanstaki sağlık görevlileri gerçekleştirdi. Yaralılar, Erzurum’dan sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Nasuh Akura, Erzurum Şehir Hastanesi’ne, yolcu Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, Gülseda Onay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nasuh Akura’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

