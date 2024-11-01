Erzurum’un Üç Lezzeti Avrupa’da Tanınacak

ERZURUM’UN COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR

Ülkemizde, Gaziantep ve Konya’dan sonra üçüncü en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum, şu an Avrupa Birliği nezdinde tescil süreci bekleyen 3 ürünle dikkat çekiyor. Coğrafi işaret, tüketicilere ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özelliklerin coğrafi alan ile bağlantısını gösteren bir kalite işareti olarak son yıllarda oldukça ilgi görüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile, kalite, geleneksellik ve yerel nitelikler ile belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması amaçlanıyor. Erzurum, sahip olduğu 58 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye sıralamasında 3. sırada yer alıyor ve 16 ürün tescil için bekliyor. Bu durum, Erzurum’un zengin kültürünü ve tarihi ile Palandöken Kayak Merkezi’nin büyüyen değerini daha da güçlendiriyor.

AVRUPA BİRLİĞİ NEZDİNDE TESCİL YAPILIYOR

Erzurum Ticaret Borsası, coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük çaba harcayarak, Erzurum Su Böreği, Erzurum Civil Peyniri ve Erzurum Göğermiş Peynir ürünleri için Avrupa Birliği başvurusu gerçekleştirdi. Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, bu tescil sürecinin önemine vurgu yaparak, “Avrupa Birliği’ne ürünlere ilişkin yaptığımız başvuruların olumlu sonuçlanacağına ve tescillerinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Üç yıl önce Erzurum Su Böreği için başvurduk. Gıda ürünlerinde bu tescili almak oldukça önemli bir hazırlık süreci. Ekibimiz sürekli takip ediyor ve çalışıyor” diyor. Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da süreci yakından izlediğini belirtiyor. Türkiye’de Avrupa Birliği tescili almış birkaç ürün bulunduğunu, bunların arasında Malatya Kayısısı ve Aydın İnciri’nin örneklerini verebileceğini dile getiriyor.

GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ VURGULANIYOR

Oral, Erzurum’un 2025 EİT Turizm Başkenti olarak ilan edilmesinin büyük bir önem taşıdığını ve Türk Dünyası’nın bu yıl Erzurum’da misafir edileceğini belirtiyor. Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Oral, gastronomi zenginliklerini ön plana çıkarmak için tüm gayretleri göstereceklerini söylüyor. “Erzurum, Türkiye’de ve dünyada gastronomi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2025 EİT Turizm Başkent organizasyonu başarılı bir şekilde geçirilecek” şeklinde konuşarak, bu konudaki kararlılığını ve çalışmalardaki motivasyonunu vurguluyor.