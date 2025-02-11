Erzurumlu Anneden Tatil Tepkisi!

İSTANBUL’DA KAR UYARISI VE ETKİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için günlerdir kar uyarıları yapıyor. Uzun bir süre kar görmeyen İstanbullular, geçen hafta kar yağışını izlemeyi başardı fakat bu sevinç kısa sürdü. Bu sabah bir kez daha karla uyanan megakentte, etkisini artıran kar yağışı sonucu günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Meteoroloji, kar yağışının bugün de devam edeceğini belirtiyor.

OKULLARIN TATİL EDİLMESİ VE TEPKİLER

Bu gelişmeler üzerine İstanbul Valiliği, okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbullu öğrenciler bu duruma sevindi. Ancak, çetin kış koşullarının yaşandığı birçok ilde bu durum tepkilere yol açtı. Öne çıkan tepkilerden biri Erzurum’dan geldi.

ERZURUM’DA TATİL OLMAMASIYLA İLGİLİ TEPKİLER

Erzurum’da bir anne, kar ve buzlu yolda çocuğunu okula götürürken çektiği videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Video ile birlikte, “Milletin çocuğu çocuk da, bizimkiler kutup ayısı mı?” sözleri ile İstanbul’da okullar tatil edilirken Erzurum’da neden tatil olmadığını ironik bir üslupla dile getirdi.