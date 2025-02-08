Erzurumspor’dan Yeni Malatyaspor’a Farklı Galibiyet

NEW MALATYASPOR’UN ERZURUMSPOR’A MAĞLUBİYETİ

Yeni Malatyaspor, 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında sahasında Erzurumspor ile karşılaştı ve bu mücadelede 7-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Maçın başlama düdüğü ile birlikte, 1’inci dakikada Erzurumspor’un kanattan geliştirdiği atakta, Roshi’nin yaptığı ortada ceza sahası içerisinde kafa vuruşu gerçekleştiren Guram, takımını öne geçiren ilk golü kaydetti. 1-0. Bunun ardından, 20’nci dakikada Erzurumspor’un kullandığı köşe vuruşunda, Orhan Ovacık’ın asistinde Eren Tozlu, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a taşıdı.