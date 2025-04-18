Esad, Rusya’da Güvende!

ESAD REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye’de Beşar Esad rejimi, 13 yıllık iç savaşın ardından sona erdi. 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı tarih sahnesinden silindi. Esad’ın saklanma yeri henüz tespit edilememişken, Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye, kanlı rejimin liderinin ülkesinden tam 135 milyar dolar kaçırdığını belirtmişti.

RUSYA’YA SIĞINDI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Esad ve ailesinin Rusya’da sığınmacı olduğu duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad’a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin’e ait olduğunu aktardı.

İADE TALEBİ REDDEDİLDİ

Durum böyle devam ederken, Şam’daki yeni yönetim Rusya’dan Beşar Esad’ın iadesini istedi. Ancak diplomatik çabaların ardından Rusya, Esad’ın Suriye’ye iadesini reddetti.

LÜKS DAİRELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Rusya’da mülteci durumundaki Esad ve ailesinin, ülkeden kaçırdıkları 135 milyar dolarla gerçekleştirdiği ilk konut alımları gündeme geldi. Esad Ailesi’nin, Moskova’da yer alan Başkentler Şehri kompleksinde 30 milyon sterline en az 20 lüks daire aldığı bildirildi.

ESAD’IN GÜVENLİĞİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Esad’ın Rusya’ya kaçmasına ilişkin resmi bir açıklama yapmıştı. Ryabkov, Esad’ın “mümkün olan en güvenli şekilde” Moskova’ya getirildiğini vurgulayarak, “Esad güvende ve bu, Rusya’nın olağanüstü bir durumda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor” demişti.

BAE’YE GİDEN UÇAKLAR

Esed’in, kıymetli eşyaları ve mal varlığını taşımak için özel jet kullandığı belirtildi. Reuters’a göre, tüm kaçış süreci Esad’ın baş ekonomi danışmanı Yaşar İbrahim tarafından düzenlendi. Esad’ın mülkleri ve malları, yakınları, danışmanları ve başkanlık sarayı personeliyle birlikte dört uçuşta Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gönderildi. Uçuşlar, Esad’ın 8 Aralık 2024’te devrilmesinden önceki 48 saat içinde yapıldı. Son uçuş, 8 Aralık’ta Rusya’nın kontrolündeki Hmeymim askeri hava üssünden gerçekleştirildi ve Esad da aynı gün aynı üsten ayrılarak Moskova’ya kaçtı.